Europese Commissie wil meer rechten voor platformwerkers

Maaltijdbezorgers en bijvoorbeeld chauffeurs van taxidienst Uber moeten in de toekomst als werknemer worden gezien en niet als zzp'er. Met een nieuw wetsvoorstel voor platformwerkers hoopt de Europese Commissie de rechten van deze mensen te verbeteren.

"Nu er steeds meer banen worden gecreëerd door digitale platforms, moeten we erop toezien dat deze mensen fatsoenlijke werkomstandigheden hebben", zegt Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager.

Platformbedrijven zoals Uber en Deliveroo moeten in de toekomst naar vijf criteria kijken als ze zzp'ers in dienst hebben. Wanneer er bijvoorbeeld niet onderhandeld kan worden over de prijs of een zzp'er geen direct contact kan hebben met de klant, is een platform eigenlijk gewoon een werkgever, redeneert de Commissie.

Meer rechten

De Commissie verwacht dat er om en nabij de 5 miljoen zzp'ers in Europa zijn die volgens de nieuwe regels in dienst moeten worden genomen. Als werknemer heeft een maaltijdbezorger of taxichauffeur meer rechten.

Zo bouw je vaak pensioen op en ben je verzekerd wanneer je arbeidsongeschikt raakt. De Commissie hoopt met dit voorstel het verschil tussen mensen die werken voor een platform en degenen die werken voor traditionele bedrijven te verkleinen.