Door WK in Qatar volgend jaar bijna twee maanden geen eredivisiewedstrijden

De eredivisie kent volgend seizoen een winterstop van bijna twee maanden. De KNVB heeft de speeldagenkalender voor het seizoen 2022/2023 bekendgemaakt en daaruit blijkt dat de Nederlandse competities er volgend jaar iets anders uit gaat zien.

Door het WK voetbal in Qatar zullen de eredivisie en de eerste divisie stilliggen tussen 13 november en 6 januari.

Het WK duurt bijna een maand en wordt gespeeld in de winter, omdat het anders te warm is in de Golfstaat. De openingswedstrijd van het mondiale eindtoernooi wordt gespeeld op 21 november, de finale staat gepland op 18 december.

Korte voorbereiding Oranje richting WK

Het betekent dat bondscoach Louis van Gaal een week de tijd heeft om zich met de opgeroepen eredivisiespelers volledig klaar te stomen voor het eindtoernooi in Qatar. Eerder meldde de Franse sportkrant L'Équipe op basis van documenten van de UEFA al dat landen die meedoen aan het WK een voorbereidingsperiode krijgen van een week.

In aanloop naar het WK in 2018 in Rusland, hadden bondscoaches drie weken voorbereidingstijd met hun spelers.

Start competitie

De eerste speelronde in de eredivisie zal worden gespeeld in het weekend van 5 tot 7 augustus. Een week eerder vindt de strijd om de Johan Cruijff Schaal plaats.

De eerste bekerwedstrijden door betaaldvoetbalorganisaties worden gespeeld tussen 18 en 20 oktober. De finale van de beker is op 30 april 2023.

Het eredivisieseizoen eindigt op zondag 28 mei 2023 met een gezamenlijke speelronde. De laatste speelronde in de eerste divisie is op vrijdag 19 mei 2023.