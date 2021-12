Universiteit Utrecht stopt met cameraproef na protest studenten in Leiden

De Universiteit Utrecht heeft een proef stopgezet waarbij met camera's werd geteld hoeveel mensen het gebouw in komen en hoeveel mensen er in onderwijsruimtes zijn. De proeft stopt na protest deze week van studenten van de Universiteit Leiden tegen deze 'slimme' camera's.

"Het gaat om camera's die beelden omzetten in tellingen en die zo aantallen registreren", aldus een woordvoerder van de Utrechtse universiteit. De universiteit garandeert dat er geen beelden zijn opgeslagen.

De camera's zijn vorig jaar als proef geïnstalleerd in zeven gebouwen en acht onderwijsruimtes om te kijken hoe de coronaregels, met inachtneming van de privacy, konden worden gehandhaafd. Er zijn ook camera's gebruikt om mensen te tellen in de twee vestigingen van de universiteitsbibliotheek in Utrecht.

Alle camera's staan nu uit. "Naar aanleiding van de situatie in Leiden en het feit dat we voor het coronabeleid op dit moment niet de bezetting van de gebouwen hoeven bij te houden, is besloten om de camera's uit te zetten en de evaluatie van de proef naar voren te halen", zegt een woordvoerder. Daarna wordt gekeken of de camera's in de universiteitsbibliotheek weer worden aangezet.

Lengte en leeftijd inschatten

Op de universiteit in Leiden stonden ook camera's aan die bijhielden hoeveel mensen er in een ruimte waren. Drukte op de campus zou daarmee bijvoorbeeld beter gereguleerd kunnen worden. Maar volgens studenten kunnen de camera's veel meer.

"Zoals je lengte meten, je leeftijd inschatten, geslacht vaststellen en zien of je een mondkapje draagt", zei initiatiefnemer van het protest Joris Wiebes tegen Omroep West. "Als je dat combineert met een slecht beveiligd netwerk, dan zijn je gegevens opeens niet meer zo veilig."