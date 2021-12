Reggaebassist en muziekproducer Robbie Shakespeare overleden

"Als het gaat om de bas in reggae-muziek, had niemand zo veel invloed als Robbie Shakespeare, twittert de Jamaicaanse premier Robert Holness. "Hij zal voor zijn geweldige bijdrage aan de muziekindustrie en cultuur van Jamaica in onze herinnering blijven."

De Jamaicaanse reggaebassist Robbie Shakespeare (68) is overleden. Hij stierf in een ziekenhuis in Florida aan de gevolgen van een nierkwaal.

Daarnaast waren ze ook in de pop en rock actief. Ze waren vanaf eind jaren 70 veelgevraagde studiomuzikanten werkten onder meer samen met Bob Dylan, Mick Jagger, Grace Jones en Madonna.

Kingston

Robert Warren Dale Shakespeare werd in 1953 geboren in Kingston, de hoofdstad van Jamaica. Basgitaar spelen leerde hij van baslegende Aston Barrett. In een interview in 2012 vertelde hij daarover. "'Shiiiiit', zei ik tegen hem, "'Ik wil weten hoe ik op dat ding moet spelen.'" De volgende dag maakte Barrett hem wakker voor zijn eerste les.

In 1973 ontmoette hij Sly Dunbar. "De eerste keer dat we samen speelden was magisch", zei hij daar later over. "Ik luister naar hem en hij naar mij. We proberen het simpel te houden."

Het was het begin van een jarenlange vriendschap en samenwerking. In 1974 begonnen de twee een productiemaatschappij. Hun eerste plaat, Soon Forward van Gegoroy Isaacs, was meteen een hit.