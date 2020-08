Jumbo-Visma hakt snel knoop door over Tourdeelname Kruijswijk

Jumbo-Visma is van plan snel een knoop door te hakken over de Tourdeelname van Steven Kruijswijk. De 33-jarige renner, een van de beoogde kopmannen van de ploeg in de Ronde van Frankrijk, stapte afgelopen weekend geblesseerd af in de Dauphiné.

Kruijswijk kwam in de vierde etappe van de Franse rittenkoers ten val. Hij liep schaafwonden op en zijn schouder raakte uit de kom. Richard Plugge, ploegbaas van Jumbo-Visma, verwacht spoedig te kunnen beslissen of Kruijswijk afreist naar de Tour de France, die op 29 augustus begint.

"Het is nog tien dagen tot de Tour. Kruijswijk wil graag, maar we moeten een verstandige keuze maken. Dat gaat niet lang meer duren", aldus Plugge.

Goed nieuws voor Roglic

Het lijkt erop dat Primoz Roglic, een van de andere kopmannen van Jumbo-Visma, op tijd fit is voor de Tour. Net als Kruijswijk moest de Sloveen de Dauphiné na een valpartij verlaten.

Plugge: "Met Roglic gaat het de goede kant op. Ik denk dat het wel goed komt, maar we moeten er nog definitief iets over zeggen."