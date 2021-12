Schaatsen of kermis? Schouten weet het wel: 'Is het eerste waar ik naar kijk'

"Als ik mijn jaarplanning van de trainer krijg, kijk ik meteen of ik het weekend van de kermis in Wervershoof wel thuis ben. Dat is echt het eerste waar ik naar kijk, ja", zegt de in Noord-Holland geboren Schouten in de eerste aflevering van een nieuw seizoen olympische podcasts bij de NOS.

De schaatsfanaat rijdt daarnaast ook nog marathons en heeft ieder jaar de hoop op een nieuwe Elfstedentocht. Het is duidelijk, Schouten is het hele jaar door met schaatsen bezig. Op één weekend in augustus na.

Op weg naar de Olympische Spelen van Peking gaan Jeroen Stekelenburg en Henry Schut in gesprek met olympische sporters over hun leven als atleet. In die gesprekken gaat het niet per se over resultaten, maar over alles wat erbij komt kijken om straks in Peking hun top te bereiken.

