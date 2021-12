Voor handbalsters kan elke misstap nu fataal zijn op WK: 'Vechtlust is houvast'

"De vechtlust die we hebben getoond, is voor de meeste meiden wel een houvast voor de komende drie wedstrijden", concludeert Tijsterman voorafgaand aan de tweede poulefase, waarin naast Roemenië ook Kazachstan en Noorwegen nog worden bestreden. Tegen Zweden en Puerto Rico (de recordzege van 55-15) tellen de uitslagen uit de eerste ronde.

Nederland kent ook de nodige personele problemen. Estavana Polman werd gespaard tegen Zweden, terwijl bondscoach Monique Tijsterman in dat duel Angela Malestein (nasleep corona) nog niet kon inzetten. Desondanks werd er uiteindelijk een keurig gelijkspel behaald (31-31), volgens Tijsterman een resultaat met perspectief.

De 33-jarige Neagu is vier keer uitgeroepen tot beste speelster van de wereld, maar wordt geteisterd door blessureleed. Daardoor heeft ze besloten dit wereldkampioenschap te laten schieten.

Voor de Nederlandse handbalsters wacht donderdag (15.30 uur) meteen een sleutelduel om kans te houden op de plek in de kwartfinales van het WK. Grote meevaller voor de regerend wereldkampioen is dat bij Roemenië de grote ster Cristina Neagu ontbreekt.

De eerste twee landen gaan door naar de kwartfinales, waarbij Nederland nu op doelsaldo de tweede plaats bezet. Noorwegen is de gedoodverfde favoriet voor de groepszege, een week voor dit WK werd Oranje nog door dat team vernederd in een oefenwedstrijd.

Een land van het kaliber Roemenië moet gewoon verslagen worden, vindt keepster Tess Wester. "We moeten gewoon winnen van iedereen waarvan we dat kunnen. Dus Roemenië en Kazachstan moeten sowieso gewonnen worden. En dan moet je je beste wedstrijd tegen Noorwegen spelen en hopen dat het genoeg is."

Vorig jaar ruime zege Oranje

Een jaar geleden kwamen Nederland en Roemenië elkaar voor het laatst tegen, destijds werd onder leiding van bondscoach Emmanuel Mayonnade met 35-24 gewonnen. Nadat Oranje tijdens de Olympische Spelen teleurstellend in de kwartfinales al was gestrand, werd Mayonnade vervangen door Tijsterman.

Hoewel de kans klein wordt geacht dat Nederland tijdens de eindronde in Spanje de wereldtitel prolongeert, meent Tijsterman dat er met de vechtlust zoals getoond tegen Zweden een hoop kan worden gecompenseerd. "Ik wil vooral een ploeg zien waarin de speelsters het beste uit zichzelf halen en heel hard willen werken voor elkaar."