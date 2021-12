Nieuw-Zeeland wil jonge generatie levenslang van het roken houden met koopverbod

Nieuw-Zeeland wil verbieden dat mensen vanaf 14 jaar ooit nog sigaretten kunnen kopen. Het levenslange verbod moet leiden tot een 'rookvrije generatie'. De regering streeft ernaar dat in 2025 maximaal 5 procent van de inwoners rookt. Nu mogen Nieuw-Zeelanders nog tabak kopen vanaf hun 18e jaar.

Het parlement moet nog over de plannen stemmen. Als er inderdaad nieuwe wetgeving komt, mogen mensen die op dat moment 14 zijn of nog moeten worden, voor de rest van hun leven geen tabak kopen. Sigaretten kopen wordt dus niet verboden voor mensen die al volwassen zijn als de wetgeving van kracht wordt.

Ook wil de regering het aantal aanbieders van tabak sterk omlaagbrengen, net als de hoeveelheid nicotine per sigaret, de stof die maakt dat roken verslavend is.

"Als ze ouder worden, kunnen zij en latere generaties nooit meer legaal tabak kopen", zegt minister van Gezondheidszorg Ayesha Verrall. "Want waar het om gaat is: er is geen veilige leeftijd om met roken te beginnen."

Ook het geven van sigaretten aan mensen voor wie het verbod geldt, wordt als het aan de regering ligt verboden.

"Het is ook goed voor mij, want het zal me geld besparen", zegt deze Nieuw-Zeelander: