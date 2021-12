Consumentenbond: nauwelijks kruiden in kruidenmixen

Potjes en zakjes met kant-en-klare kruidenmixen bevatten vaak weinig of zelfs nauwelijks kruiden en specerijen, meldt de Consumentenbond op basis van een steekproef. In plaats daarvan bestaan de mengsels voornamelijk uit zout, (paneer)meel, suikers of groente.

Zo bevatten de gehaktmixen van Lidl en Aldi voor driekwart zout en de 'stoofmix runderlapjes' van Maggi is voor twee derde meel. Jumbo kruidenmix voor gehakt bevat 80 procent paneermeel, in salademix van Calvé zit veel suiker en hooguit 12 procent kruiden.

De Consumentenbond vindt het misleidend dat de mixen vooral bestaan uit goedkope ingrediënten. "Knollen voor citroenen verkopen. Dat gevoel krijgen wij bij de resultaten van dit onderzoek", schrijft de bond.

Misleidend en ongezond

De samenstelling van de mengsels is volgens Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar niet alleen misleidend, maar in het geval van zout ook nog eens ongezond. Als voorbeeld haalt ze de 'mix voor kip traditioneel' van Verstegen aan. Die bevat 3,5 gram zout per portie. "Dat is al meer dan de helft van de geadviseerde maximale hoeveelheid zout per dag."

Toch zijn er volgens de bond ook een paar fabrikanten van kruidenmixen die het wat beter doen. Zo verkoopt Souq wel pure kruiden en specerijen. En in de kruidenmixen van Euroma zit weliswaar geen zout of paneermeel, maar helemaal eerlijk is dit merk volgens de bond ook niet: zij voegen groentepoeder toe aan de kruiden.

De Consumentenbond wil dat er strengere regels komen die misleidende verpakkingen en het toevoegen van grote hoeveelheden zout aan banden leggen. Volgens Molenaar blijkt "keer op keer dat we dit niet kunnen overlaten aan fabrikanten".