Zombienertsen en verdwenen sms'jes: Deense politiek in ban van nertsenschandaal

Wist Mette Frederiksen dat het ruimen van zeventien miljoen nertsen vorig jaar illegaal was? Dat vraagt een parlementaire onderzoekscommissie in Denemarken zich af. Vandaag wordt de sociaaldemocratische premier door de commissie gehoord over een zaak waarin de ontwikkelingen zich op blijven stapelen. Mocht de Deense cinema ooit nog om inspiratie verlegen zitten, dan lijkt het nertsenschandaal zich bij uitstek te lenen voor een filmscript. Nadat er vorig jaar een coronamutatie werd gevonden op een nertsenfokkerij, sloeg de paniek toe. Twaalf mensen bleken besmet met de mutatie. Experts waarschuwden: zulke besmettingen hebben mogelijk gevolgen voor de effectiviteit van vaccins. Om verdere verspreiding te voorkomen liet Denemarken, 's werelds grootste producent van nertsenbont, de gehele nertsenpopulatie ruimen. Zombienertsen Een horrorscenario ontrolde zich: zeventien miljoen nertsen werden in massagraven gestopt, maar waren niet diep genoeg begraven. Gasvorming bij het ontbindingsproces van de kadavers zorgde ervoor dat de karkassen bovengronds kwamen. Internationaal en nationaal werd gesproken over "zombienertsen". De dieren werden opgegraven en ditmaal verbrand. De politieke rekening bleek enorm. Een juridische basis voor de ruiming ontbrak. Niet alleen miljoenen nertsen, ook een industrie waarin Denemarken wereldleider was werd de nek omgedraaid, fulmineerden oppositiepartijen. De minister van landbouw trad af, terwijl Frederiksen bij een fokkerij in tranen haar excuses aanbood. Een jaar geleden waren de gevolgen groot voor deze nertsenfokkerij in Denemarken, zag correspondent Rolien Créton:

Denen ruimen alle nertsen - NOS

Maar ook nu achtervolgen de dieren haar nog steeds, alleen hebben de horror-scenaristen nu plaatsgemaakt voor die van Deens politiek drama. Om de onderste steen boven te krijgen, wil de commissie alle communicatie van de premier over de nertsenruiming inzien. In Denemarken moeten bewindspersonen hun correspondentie rondom belangrijke thema's bewaren. Precies de communicatie over dit onderwerp bleek te zijn verwijderd. Volgens de premier om veiligheidsredenen: berichten worden na dertig dagen automatisch van haar mobiel verwijderd. Waar of niet, oppositie en pers vermoeden een doofpot en kregen vorige maand extra munitie. De Deense politie liet Frederiksen vier dagen vóór de gemeenteraadsverkiezingen weten dat de gewiste sms-berichten niet meer hersteld konden worden. De regering wachtte met het naar buiten brengen van deze boodschap tot ná de gemeenteraadsverkiezingen.

Correspondent Rolien Créton: "De Deense premier ligt voor het eerst sinds de coronacrisis onder vuur. Vanaf het begin van de crisis is ze beloond vanwege haar doortastendheid. Denemarken was razendsnel met het sluiten van scholen en het dichtgooien van grenzen. Maar wat betreft de nertsen vindt een deel van de bevolking dat ze te ver is gegaan en dat ze te snel en te eigengereid heeft gehandeld."