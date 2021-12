Vôt met dèn pröttel: Twentse bewoners in opstand tegen injecteren vuil water

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is een week geleden weer begonnen met het injecteren van vervuild water in de ondergrond van Twente. De NAM legde dit proces eerder dit jaar stil nadat een scheur was ontdekt in een van de injectieputten. Omwonenden vrezen dat het vervuilde water voor flinke schade in de regio kan zorgen en zetten hun jarenlange strijd tegen de NAM daarom voort.

Even naar het begin. In de jaren 90 werd de olieproductie in het Drentse Schoonebeek stopgezet. Maar, dankzij een nieuwe techniek begon de NAM in 2011 opnieuw met het winnen van olie in Drenthe. Bij het oppompen van die olie komt veel vervuild water mee naar boven. Dat transporteert de NAM via voormalige gasleidingen naar Twente. Daar slaan ze het onder de grond op in leeggehaalde gasvelden.

Angsten

Maar daar zijn ze in Twente niet blij mee. In 2015 richtte een groep omwonenden van de zogenaamde 'injectieputten' de stichting Stop Afvalwater Twente op om deze waterinjectie tegen te gaan. "De gasvelden zijn omgeven door zoutlagen", zegt Freddy Mensink, woordvoerder van Stop Afvalwater Twente. "Door het water kunnen die lagen oplossen en ontstaan er holtes."

Volgens Mensink bestaat er dan een kans op het inzakken van de grond of zelfs op een ontploffing door het restgas dat zich in die holtes ophoopt. Ook is de stichting bang dat de grond vervuild raakt en dat er aardbevingen ontstaan. De stichting voert daarom al jarenlang een strijd tegen de NAM.