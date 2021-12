Wekdienst 9/12: Uitspraak 'Oeigoeren-tribunaal' • Advies nieuw interieur Notre Dame

Goedemorgen! Het zogeheten 'Oeigoeren-tribunaal' doet vandaag uitspraak in een onderzoek naar de behandeling van deze moslimminderheid in China. Verder komt het Franse ministerie van Cultuur met een advies over een nieuw interieur voor de Notre Dame.

Maar eerst het weer: Er is een mix van zon, wolken en verspreid over het land enkele buien. De temperatuur loopt op naar 4 graden in het oosten en naar 6 of 7 graden in het westen. Daarbij waait een matige zuiden- tot zuidoostenwind.

Weer donderdag - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het zogeheten 'Oeigoeren-tribunaal' in Londen doet uitspraak over de manier waarop de Oeigoerse moslimminderheid in de Chinese regio Xinjiang behandeld wordt. Volgens mensenrechtenorganisaties sluit China hen op in kampen en worden ze gemarteld, gesteriliseerd en onderworpen aan dwangarbeid. Peking zegt dat dit niet waar is.

Twee jaar na het deels afbranden van de Notre Dame in Parijs, komt het Franse ministerie van Cultuur met een advies over een nieuw interieur. Vlak nadat de kathedraal was afgebrand deed president Macron een oproep om geld in te zamelen. In rap tempo werd zo'n 900 miljoen euro gedoneerd: genoeg voor de wederopbouw.

De Belgische rechter oordeelt of de bekende viroloog Marc Van Ranst Viruswaarheid-voorman Willem Engel heeft belasterd. Engel stapte naar de Mechelse rechtbank omdat de uitgesproken Belgische hoogleraar hem onder meer een virusontkenner zou hebben genoemd.

In navolging van Ajax, Feyenoord, AZ en PSV kan ook Vitesse overwintering in Europa afdwingen. In de Conference League nemen de Arnhemmers het op tegen Mura uit Slovenië. Ook PSV, AZ en Feyenoord komen vanavond in actie.

Wat heb je gemist? Schiphol en KLM zijn jaren geleden al gewaarschuwd dat medewerkers meer risico lopen op hartproblemen en longkanker. Met die waarschuwing hebben ze nooit iets gedaan, meldt het tv-programma Zembla. Het gaat om medewerkers die dagelijks in de uitlaatgassen van vliegtuigen op het platform werken. Arbo-experts adviseerden KLM en Schiphol vijftien jaar geleden om de blootstelling van personeel aan schadelijke uitlaatgassen "zo ver mogelijk" terug te dringen, maar dat is volgens Zembla niet gebeurd. Ander nieuws uit de nacht: Pandemie is grootste crisis voor kinderen in de geschiedenis van Unicef: de organisatie waarschuwt dat het nog jaren kan duren voordat het aantal kinderen dat in armoede leeft weer terug is op het niveau van voor corona.

Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai veroordeeld om Tiananmen-herdenking: vorig jaar was hij in Hongkong bij een bijeenkomst voor de slachtoffers van de studentenprotesten in 1989. Herdenkingen waren vorig jaar niet toegestaan in Hongkong, officieel vanwege corona. De 74-jarige Lai hoort later welke straf hij krijgt.

Bij1 dient klacht in tegen ondervoorzitter Tellegen wegens 'onbeschaafd voorzitterschap': Simons voelde zich geïntimideerd door iets wat een collega-Kamerlid tegen haar had gezegd. In reactie op het aandringen van Simons zei Tellegen toen onder meer dat "het hier wel een kleuterklas lijkt". Simons voelde zich daardoor geschoffeerd.

En dan nog even dit: Prinses Amalia hield gisteren haar openingstoespraak in de Raad van State. Ze sprak de voorzitter van het hoogste adviesorgaan van de regering toe, haar vader koning Willem-Alexander. "Dank u wel voorzitter, als ik u voor één keer zo mag noemen, voor uw warme woorden. Het is een eer om door u ontvangen te mogen worden." Ze vertelde zich te realiseren hoe weinig ze nog weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter. "Om mijn taak te kunnen vervullen en mij in te zetten voor het koninkrijk, zal ik nog veel moeten leren." De rest van de speech bekijk je hieronder.

Amalia spreekt Raad van State toe - NOS