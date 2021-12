Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax in de Champions League

Welke tegenstander dan ook; angst hoeft de kampioen van Nederland niet te hebben. Ajax eindigde in groep C overtuigend als eerste. Niet eerder slaagde een Nederlandse club erin om met zes zeges de eerste ronde van de Champions League door te komen.

Nu alle groepswedstrijden in de Champions League zijn gespeeld, kan Ajax zich gaan opmaken voor de loting van de achtste finales, die maandag om 12.00 uur wordt verricht in het Zwitserse Nyon. Trainer Erik ten Hag verklapte al dat hij niet gaat kijken. "Ik heb er toch geen invloed op..."

De Champions League gaat overigens voor het eerst een knockoutfase krijgen zonder de uitgoalregel. In het seizoen 2018/2019, toen Ajax in de halve finales werd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur, betekende die regel nog de uitschakeling voor de Amsterdammers.

PSG of Chelsea?

Mocht Ajax de keuze hebben, dan zal het favorieten als Paris Saint-Germain en Chelsea in dit stadium liefst nog willen ontlopen. De Franse ploeg, tweede in Groep A achter Manchester City, wordt gezien als voorname kanshebber op de hoofdprijs met sterren als Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar en de Nederlander Georginio Wijnaldum.

De winnaar van vorig jaar, Chelsea, is eveneens een geduchte tegenstander. Een opponent bovendien waar Ajax recent nog een gedenkwaardige strijd mee uitvocht in de groepsfase. In het seizoen 2019/2020 werd het 4-4 na een 1-4 voorsprong voor Ajax. Maar mede door een rode kaart voor Daley Blind en Joel Veltman ging het mis. Twee speelrondes later eindigde het CL-avontuur voor de ploeg van Ten Hag door een thuisnederlaag tegen Valencia.