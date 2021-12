Hoogspanning in Abu Dhabi bij ongekende ontknoping Formule 1

Iedereen telt af naar Kerst. Dekker: "Vermoeidheid eist zijn tol en iedereen verheugt zich op het vallen van de vlag. En dan is het bijna Kerst. Nooit eerder vertoond in deze sport."

"In het moordende schema dat de Formule 1 dit jaar hanteert, is amper tijd om op adem te komen. De teams hebben na de avondrace in Saudi-Arabië meteen alles ingepakt en zijn als nomaden verder getrokken. Weliswaar is het maar een uur of drie vliegen van Djedda naar Abu Dhabi. Maar iedereen die in deze sport werkt, voelt dat dit al de 22ste grand prix van het jaar is..."

Na een zeldzaam tumultueuze race in Saudi-Arabië is het Formule 1-circus de afgelopen dagen naar Abu Dhabi gereisd. Verslaggever Louis Dekker reisde mee en ziet vooral afgepeigerde monteurs, die zich opmaken voor een zenuwslopend slotweekeinde.

"De storm is een klein beetje gaan liggen, maar dat is tijdelijk. De strijd zit diep. Verstappens team heeft het gevoel dat Mercedes de boel belazert met een illegale auto. De wedstrijdleiding staat er ook slecht op. Het lijkt soms een beetje calimerogedrag, maar Mercedes speelt het spel ook zo."

"De monteurs hebben het het zwaarst. Lange dagen, korte nachten, stress en slopende werkomstandigheden. Plus: altijd gedoe met PCR-tests en apps die je als F1-volger moet downloaden om een paar dagen vrij te kunnen bewegen in een land. Rompslomp verdringt het relaxen. Zeker bij Mercedes en Red Bull Racing. Daar stijgt de spanning naar het kookpunt. Beide wereldtitels staan nog op het spel. Lewis versus Max, maar ook het WK voor constructeurs. Hoogspanning."

Dekker: "Bij de lokale bevolking niet of nauwelijks. Anders dan in Saudi-Arabië is de Formule 1 hier wel redelijk ingeburgerd. Mensen weten wat het voorstelt en kunnen zelfs zonder op hun smartphone te spieken een paar coureurs opnoemen. Maar de gemiddelde taxichauffeur, bouwvakker, winkelier of receptionist kan de peperdure tickets helemaal niet betalen. Expats wel. Voor hen is het een leuk uitje. En de Formule 1 is ook populair onder personeel van luchtvaartmaatschappijen zoals Etihad en Emirates."

"Mercedes en Red Bull Racing focussen nu op wat komen gaat. Ze sluiten zich zoveel mogelijk af tot de eerste persconferenties. Lewis Hamilton en Max Verstappen zullen zich amper in het openbaar laten zien. Logisch. Je moet je nu zo weinig mogelijk laten afleiden door bijzaken. In de mediaberichten die alle teams rondstrooien staan allemaal zinnen die ik zondagavond in Jeddah al uit de monden van de coureurs hoorde rollen. Het is stilte voor de storm. Vandaag beginnen de psychologische spelletjes weer met plaagstootjes in de paddock."

"Het wordt dit weekend een vol huis. De seizoensafsluiter was altijd behoorlijk populair. Dat was zelfs zo in de jaren dat dit een mosterd na de maaltijd-race na de zoveelste titel van Lewis Hamilton was. Fans combineerden deze grand prix met een vakantie en een bezoek aan Ferrari World, het lokale Louvre of Dubai. Deze editie is anders. Kaarten zijn schaars. De vraag overstijgt het aanbod."

"Het succes van Verstappen trekt duizenden Max-fans, maar ook veel Britten. Deze grand prix gaat de geschiedenisboeken in. Het wordt de achtste titel voor Hamilton of de eerste van Verstappen. Daar wil iedereen ooggetuige van zijn."

Het circuit in Abu Dhabi is wat aangepast voor deze race. Wat hebben ze veranderd?

Dekker: "Er is behoorlijk ingegrepen door het Italiaanse architectenbureau dat ook Zandvoort succesvol een facelift heeft gegeven. De baan is 300 meter korter en een stuk sneller. Het mes is in de chicanes gezet, er is een nieuwe kombocht (minder steil dan de Arie Luyendijk) en het circuit is vloeiender gemaakt."

"Het is de bedoeling dat het meer inhaalmanoeuvres en actie oplevert. Dat is nodig want de afgelopen jaren zijn we hier niet bepaald verwend met spektakelstukken."