Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai veroordeeld om Tiananmen-herdenking

De bekende Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai en twee anderen zijn veroordeeld voor deelname aan een illegale Tiananmen-herdenking. De 74-jarige Lai is schuldig bevonden aan het bijwonen van een "illegale samenkomst". Zijn straf hoort hij later.

In de afgelopen maanden zijn meerdere activisten veroordeeld. Ze hadden met tienduizenden anderen deelgenomen aan een herdenking, vorig jaar, voor de slachtoffers die vielen toen het Chinese leger op 4 juni 1989 met grof geweld een einde maakte aan de studentenprotesten. Herdenkingen waren vorig jaar niet toegestaan in Hongkong, officieel in verband met de pandemie.

Naast Lai, de eigenaar van de vorig jaar gesloten prodemocratische krant Apple Daily, zijn journalist Gwyneth Ho en de bekende activist Chow Hang Tung nu veroordeeld.

Voorheen nog grote herdenkingen

De veroordelingen voor deelname aan de herdenkingen worden uitgelegd als een symptoom van de versteviging van de greep van Peking op Hongkong. De afgelopen dertig jaar kon men in Hongkong en Macau nog massaal stilstaan bij het bloedige einde aan de protesten op het Plein van de Hemelse Vrede, maar dat lijkt nu verleden tijd.

Ook het 4 Juni-Museum, dat was gewijd aan de studentenprotesten op het Tiananmenplein, is reeds gesloten.