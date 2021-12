Apple hoeft App Store niet te veranderen zolang Fortnite-rechtszaak loopt

Apple hoeft voorlopig toch nog niet toe te staan dat app-ontwikkelaars gebruikers erop wijzen dat ze buiten de App Store om goedkopere abonnementen kunnen afsluiten. De rechtbank in Californië oordeelde in september dat Apple de regels van de App Store moet aanpassen om dat toe te staan, maar een hogere rechter heeft nu bepaald dat dat niet hoeft zolang het hoger beroep daarover dient.

Bij aankopen in de App Store krijgt Apple nu maximaal 30 procent van het aankoopbedrag. Ontwikkelaars bieden daarom vaak op hun eigen websites goedkopere abonnementen aan, maar daar mogen ze volgens de regels van de App Store geen reclame voor maken. Apple verdient flink aan deze regel. Alleen al in de VS bracht de commissie die Apple rekent afgelopen jaar zo'n 6,3 miljard dollar op.

Fortnite

Epic Games, de maker van het populaire spel Fortnite, heeft echter in strijd met die regels een eigen betalingssysteem opgezet in de eigen app. Dat was het begin van een felle juridische strijd tussen de twee bedrijven, waarbij Apple Fortnite uit de App Store heeft gegooid en de rechter uiteindelijk in september bepaalde dat Apple uiterlijk vandaag het aanbieden van online-aankopen buiten de App Store moest toestaan.

Tegen die uitspraak is Apple in hoger beroep gegaan. De techgigant heeft de rechter toen ook gevraagd om uitstel van de aanpassing van de regels totdat die beroepszaak heeft gediend. Dat verzoek is nu dus ingewilligd.

Er wordt rekening mee gehouden dat het hoger beroep een slepende rechtszaak wordt. Dat zou dus inhouden dat het actief aanbieden van betalingssystemen buiten de App Store om nog lange tijd verboden blijft.