Lille en Salzburg verder in Champions League, Weghorst en Wolfsburg klaar in Europa

Elke ploeg in groep G van de Champions League was nog kansrijk voor de achtste finales. OSC Lille, dat bij VfL Wolfsburg won (1-3), en RB Salzburg, dat thuis van Sevilla won (1-0), pakten de tickets.

Sevilla gaat als nummer drie verder naar een tussenronde in de Europa League, Wolfsburg is in Europees verband uitgeschakeld.

Wolfsburg moest winnen, maar kwam snel achter. Burak Yilmaz was het eindstation van een counter. Wout Weghorst rook met kopballen aan de 1-1, maar de Fransen heersten en scoorden tweemaal na goede aanvallen. De 1-3 was louter voor de statistieken.

De Nederlandse verdediger Sven Botman speelde het gehele duel mee bij Lille.

Oostenrijkse primeur

Sevilla was alleen bij winst gebaat, maar slikte na een saaie eerste helft direct een treffer. Noah Okafor schoot hard raak na een prima combinatie. Na een uur kreeg Jordán weer geel, waarna de tien van Sevilla nog machtelozer waren.