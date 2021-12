Bij1 dient klacht in tegen ondervoorzitter Tellegen

Toen Simons zonder dat het haar beurt was bleef aandringen het punt van orde te willen maken zei Tellegen: "Het lijkt hier wel een kleuterklas! Het opvoeden van mijn vier kinderen thuis is makkelijker dan leiding geven aan deze vergadering!" Daarna zei Tellegen het een schande te vinden wat de Kamer "hier aan toehoorders liet horen" en wees erop dat spreken altijd via de voorzitter gaat. "Dat is hoe wij het hier al jaren doen."

In een emancipatiedebat kreeg Simons het maandag met de voorzitter aan de stok toen ze een punt van orde wilde maken. Simons voelde zich geïntimideerd door iets wat PVV-Kamerlid Beertema buiten de microfoon om had gezegd. Simons wilde daar wat over zeggen maar voorzitter Tellegen gaf het woord terug aan Kamerlid Van der Plas van de BBB. Simons zei zich onveilig te voelen en wilde dat Tellegen ingreep.

Bij1 heeft een klacht ingediend tegen ondervoorzitter Tellegen van de Tweede Kamer wegens "onbeschaafd voorzitterschap". Fractievoorzitter Simons zegt dat ze maandag in een debat door Tellegen werd "geschoffeerd" en "aanvallend aangesproken". De klacht is ingediend bij het Presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer. Bij1 roept het bestuur op voorzitters te gaan trainen in "fatsoenlijke en onpartijdige bejegening van Kamerleden".

Bij1 vindt dat van een voorzitter verwacht mag worden dat die "onpartijdig, fatsoenlijk, gelijkwaardig en rechtvaardig" een vergadering leidt, en dat dit maandag niet gebeurd is. De partij vraagt het Kamerbestuur in een begeleidende brief bij de klacht welke stappen er genomen kunnen worden om de voorzitters van debatten te trainen in de-escalerende tools die zij kunnen inzetten.

Volgens Simons geeft het gebeurde juist aan waarom het belangrijk is te blijven strijden voor een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. "Juist kiezers die zich door Bij1 vertegenwoordigd voelen zagen in de uitbarsting van mevrouw Tellegen de marginaliserende gedragingen en uitingen die zij in hun dagelijks leven tegenkomen."

Omgangsvormen

Het geruzie van maandag komt na eerdere aanvaringen in de Kamer. De omgangsvormen in debatten lijken verruwd. Kamerleden moeten met regelmaat tot de orde worden geroepen door de voorzitter. Omdat er harde verwijten over en weer vallen, of omdat soms buiten de microfoon om gesproken wordt. Onlangs viel bijna de voltallige Kamer over uitspraken van het FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen, die een Kamerlid dreigde met tribunalen vanwege het coronabeleid.

Tweede Kamervoorzitter Bergkamp zei daarop in gesprek te willen met de Kamerfracties over de omgangsvormen tijdens debatten.