Woods speelt volgende week (met zoon) golftoernooi, tien maanden na auto-ongeluk

"Hoewel het een lang en uitdagend jaar is geweest, ben heel blij dat ik het PNC Championship kan spelen met mijn zoon Charlie. Ik ga meedoen als vader en ik had niet trotser kunnen zijn", twittert Woods.

Tien maanden later keert Woods, na operaties en een intensieve periode van revalideren, voor het eerst terug op de baan. Samen met zijn zoon.

De 45-jarige Woods verbrijzelde in februari zijn rechterbeen -en enkel bij een zwaar auto-ongeluk. Hij reed bijna het dubbele van de maximaal toegestane snelheid toen hij over de kop sloeg.

Golficoon Tiger Woods maakt volgende week zaterdag zijn rentree op de golfbaan. Op 18 en 19 december doet hij mee aan het PNC Championship in Orlando, waar vaders traditioneel samen met hun zoon spelen.

Vorige week sprak Woods zich voor het eerst na het ongeluk uit over zijn toekomst als golfer.

"Ik zal nooit meer fulltime in het circuit in actie komen, maar het is zeker realistisch dat ik ooit weer op de Tour ga spelen. Dat zal een kwestie van zorgvuldig uitkiezen worden", zei hij tegen Golf Digest. "Ik ben nu nog niet eens halverwege het revalidatieproces."

Bekijk het interview hieronder.