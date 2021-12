Frankrijk pakt verdachten op voor terreurplannen met Kerst

De Franse politie heeft twee terreurverdachten opgepakt. De mannen van 23 zouden van plan zijn geweest om in de kerstperiode mensen neer te steken en zelf als martelaar te sterven, melden Franse media.

De twee werden vorige week maandag opgepakt in Meaux en Pecq, twee plaatsen in de buurt van Parijs. Bij hen thuis vond de politie IS-propaganda en andere jihadistische lectuur. Ze zouden hebben willen toeslaan op drukke plaatsen, zoals winkelcentra, universiteiten of drukke straten.

De Franse minister Darmanin van Binnenlandse Zaken heeft de arrestaties op Twitter bevestigd. Hij bedankt de veiligheidsdiensten en zegt dat Frankrijk waakzaam blijft omdat de terreurdreiging nog altijd groot is.