Skiër Jansrud mist vijfde Winterspelen door zware knieblessure na val

Skiër Kjetil Jansrud doet in februari niet mee aan de Olympische Winterspelen in Peking. De Noorse specialist op de afdaling en de Super G wordt later deze week aan zijn linkerknie geopereerd. Zijn herstel zal zo'n negen maanden duren.

De 36-jarige Jansrud vloog zaterdag bij de wereldbekerwedstrijden in Beaver Creek met hoge snelheid de netten in en scheurde daarbij de banden in z'n linkerknie af.

Op de Spelen van 2014 in Sotsji pakte de Noor goud op de Super G. Bij de laatste Winterspelen van 2018 in Pyeongchang won hij zilver op de afdaling en brons op de Super G. In totaal deed hij vier keer mee aan de Olympische Spelen.