Angst neemt toe bij Spurs na dertiende coronageval: 'Hebben nog tien fitte spelers'

Angst maakt zich meester van Tottenham Hotspur deze dagen. De concurrent van Vitesse in de Conference League heeft het over "een serieus probleem", nadat woensdag duidelijk werd dat acht spelers en vijf stafleden positief hadden getest op het coronavirus.

Volgens een verklaring van de UEFA kan de wedstrijd van de Spurs tegen Stade Rennais, donderdag in Londen, vooralsnog doorgaan.

Maar de angst zit er bij coach Antonio Conte goed in. "Het probleem is dat we elke dag besmettingen erbij krijgen. Mensen die gisteren niet positief hebben getest en vandaag wel. En ondertussen blijven we in contact staan met ze. Het is een serieus probleem."