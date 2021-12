Grote zorgen kabinet over Schiphol, aantal vluchten mogelijk fors omlaag

Mogelijk moeten er ingrijpende maatregelen worden genomen om de toekomst van Schiphol veilig te stellen. Juridische adviseurs van het demissionaire kabinet adviseren draconische maatregelen omdat de luchthaven niet voldoet aan stikstofregels en regels op het gebied van geluid en overlast. Ook beschikt de luchthaven niet over een natuurvergunning. Binnen het kabinet zijn er grote zorgen over de kwestie, zo zeggen bronnen tegen de NOS. Er wordt gewerkt aan een natuurvergunning, maar dat is juridisch heel complex. De kans bestaat dat het aantal vluchten per jaar moet verminderen. Zonder ingrijpende maatregelen zou volgens juristen een vergunning afgegeven kunnen worden voor zeker niet meer dan 400.000 vliegbewegingen per jaar, een afname van 20 procent. Rechter Om het huidige jaarlijkse aantal toch te houden, is het volgens de juristen bijvoorbeeld nodig om boerenbedrijven in de wijde omgeving op te kopen. Ook zou de maximumsnelheid op snelwegen in de buurt omlaag moeten naar 80 kilometer per uur en moeten vervuilende bedrijven in de omgeving strenger worden aangepakt. En zelfs dan nog is het de vraag of de natuurvergunning die Schiphol nodig heeft, zal standhouden bij de rechter.

NOS-verslaggever Ron Fresen: hoofdpijndossier voor komend kabinet "Het is een enorm groot probleem voor het kabinet, want het lijkt vooralsnog onoplosbaar. De overheid gaat bij milieuzaken steeds vaker nat bij de rechter en de vrees bestaat dat het bij Schiphol ook gaat gebeuren. Juristen en adviseurs van het kabinet zijn er al een tijdje mee bezig en ze komen steeds tot de conclusie dat het huidige Schiphol alleen zo groot kan blijven als je dus ingrijpende maatregelen neemt in de landbouw en het verkeer in de omgeving. En dan ben je er nog niet. Het is ook een bewijs dat men in dit kleine land steeds vaker tegen de grens aanloopt van wat er allemaal kan zo dicht op elkaar. De

belangen van Schiphol zijn groot voor de economie en de werkgelegenheid. Het is een hoofdpijndossier voor het komende kabinet."

Vrijdag buigt de ministerraad zich over het Schiphol-dossier. De afgelopen week hebben de meest betrokken ministers koortsachtig overleg gevoerd. Ook Kamerleden zijn bijgepraat in een vertrouwelijk overleg. In het openbaar wil niemand commentaar geven vanwege de gevoeligheid van het onderwerp. "Alles wat wij erover zeggen, heeft juridische gevolgen voor de Staat", is het korte commentaar van een woordvoerder van demissionair minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat.

Hoe zit het met die ontbrekende natuurvergunning? Het acute probleem is ontstaan, omdat er aan Schiphol op korte termijn een juridisch houdbare natuurvergunning afgegeven moet worden. Het gaat om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming, die via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangevraagd moet worden. Schiphol moet al langer zorgen dat de natuur niet wordt beschadigd, maar dat is al jaren geregeld via onder meer de zogenoemde Habitat-en Vogelrichtlijn. De luchthaven dacht lang dat dit afdoende was en dat een aparte natuurvergunning niet nodig was. Die natuurvergunning bestond namelijk ook nog niet op het moment dat Schiphol meer dan honderd jaar geleden werd opgericht. Het kabinet zei in 2019 dat Schiphol wél die natuurvergunning moet aanvragen. Tijdens de stikstofcrisis bleek dat de stikstofuitstoot van Schiphol effect heeft op de natuur. De luchthaven moet zich ook aan allerlei milieu-, stank en geluidsnormen houden om vooral omwonenden te beschermen. Natuurorganisaties hebben gedreigd om juridische stappen te nemen als er geen wettelijk gedegen natuurvergunning komt.