NEC wil stadion De Goffert op 15 januari weer openstellen voor publiek

Vandaag is duidelijk geworden welke maatregelen er genomen moeten worden om het stadion weer veilig te maken. In nauw overleg met Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) adviseert Royal HaskoningDHV om de tribune-onderdelen te versterken met stalen strips. Daarnaast moet er nog een oplossing worden gevonden voor de gebroken plaat.

Vergunningsaanvraag

Directeur Wilco van Schaik: "We gaan per direct de vergunningsaanvraag doen. De focus ligt op openstelling van het hele stadion op 15 januari als we tegen Heracles thuis spelen. Maar ook als we een deel kunnen openen zijn we al blij. Want onze achterban heeft aangegeven het liefst in De Goffert te spelen. Dit is een enorme stap naar een einde van deze verschrikkelijke periode van onzekerheid."