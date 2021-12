Slot verklapt Feyenoord-opstelling: Bijlow terug en wissels krijgen de kans

Feyenoord is al zeker van groepswinst, dus staat er behalve de winstpremie en de eer niets meer op het spel voor de Rotterdammers. Slot deed daarom niet moeilijk over de basisopstelling.

Justin Bijlow keert donderdag terug onder de lat bij Feyenoord in de Conference League-wedstrijd tegen Maccabi Haifa. De doelman is voldoende hersteld van een besmetting met het coronavirus, zei trainer Arne Slot.

Slot geeft dus veel spelers de kans, maar in sommige gevallen was de keuze ook noodgedwongen. Gernot Trauner en Orkun Kökçü zijn geblesseerd en Guus Til is geschorst.

Feyenoord-Maccabi Haifa bij de NOS

De aftrap van het Conference League-duel tussen Feyenoord en Maccabi Haifa is donderdag om 21.00 uur. De wedstrijd is bij de NOS te volgen in een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

In het late Journaal om 23.20 uur is een samenvatting te zien.