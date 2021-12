Arrestaties in onderzoek naar enorme vuurwerkvondst - van 120.000 kilo - in Duitsland

De politie heeft twee mensen opgepakt in het onderzoek naar de 120.000 kilo vuurwerk die een maand geleden net over de grens in Duitsland in beslag werd genomen. Het gaat om een man van 26 uit Olst en iemand van 38 uit Raalte. Ze zijn gisteren gearresteerd en worden vrijdag voorgeleid, meldt de politie.

Het is niet bekendgemaakt op welke manier het tweetal betrokken zou zijn geweest bij de grote partij zwaar vuurwerk. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit; het onderzoek naar de zaak loopt nog.

Het vuurwerk lag opgeslagen in bunkers bij Rheine, op zo'n 20 kilometer afstand van Enschede. De vondst van 120.000 kilo was bijna net zo groot als de hoeveelheid illegaal vuurwerk die in heel vorig jaar werd onderschept.

De politie vertelde vlak na de vondst dat het gaat om veel pallets zwaar knalvuurwerk als cobra's en mortieren: