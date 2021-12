Ecclestone: 'Mercedes speelt psychologische spelletjes met Verstappen'

Voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone vindt dat Lewis Hamilton en diens Mercedes-team "niet eerlijk" zijn in de strijd met Max Verstappen om de wereldtitel. Verstappen wordt volgens Ecclestone gepest en is slachtoffer van een "psychologisch spel".

De 91-jarige Brit, tegenwoordig woonachtig op Ibiza, zegt dat in een interview met AFP in aanloop naar de apotheose van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi.

"Max is een kind in vergelijking met Lewis. En het ergste is dat Lewis een enorme publiciteitscampagne achter zich heeft staan. Ze zijn Max de hele tijd onderuit aan het halen. En dan gaat Toto (Wolff, de teambaas van Mercedes, red.) naar de racedirecteuren en die kijken er dan naar."

Volgens Ecclestone moet Verstappen niet alleen op de baan de strijd aangaan met Mercedes, maar ook buiten de baan. "Ze pesten hem en spelen niet eerlijk. Het is een psychologisch spel", constateert de Brit, die veertig jaar lang de scepter zwaaide in de Formule 1, tot hij in 2017 uit zijn functie werd gezet.

Spelletjes van Mercedes

'De spelletjes' van Mercedes hebben volgens de voormalige topman een belangrijke invloed gehad op de titelstrijd. In juli had Hamilton nog 32 punten achterstand op Verstappen, maar na de chaotische Grand Prix van Saudi-Arabië van zondag staan de rivalen in punten gelijk.