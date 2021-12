Vitesse heeft veel goals nodig, 'maar vol op de aanval gaan zou dom zijn'

Maakt Vitesse het feest van het Nederlandse clubvoetbal compleet? Dat is de vraag nu Ajax, PSV, Feyenoord en AZ al zeker zijn van Europese overwintering en de Arnhemmers de kans hebben om de knock-outfase van de Conference League te bereiken.

Donderdagavond speelt Vitesse in het Gelredome tegen het Sloveense NS Mura, al is Tottenham Hotspur de echte tegenstander, want met de Engelse topclub is Vitesse in gevecht om een ticket voor de volgende ronde.

"Wie had dat een paar weken geleden gedacht, dat wij in een situatie zouden zitten dat we Spurs kunnen uitschakelen?", zegt trainer Thomas Letsch. "Het is ongelooflijk. Je voelt in het team dat dit iets speciaals is."

Goals, goals, goals

Doelpunten, dat heeft de formatie van Letsch nodig. Vitesse staat in punten gelijk met Tottenham Hotspur en ook het onderlinge resultaat is in evenwicht (1-0 en 2-3). En dus zal Vitesse, indien beide teams hun laatste groepsduel winnen, op doelsaldo langs Spurs moeten.

Om dat voor elkaar te krijgen moet Vitesse twee goals goedmaken ten opzichte van Tottenham, dat een thuiswedstrijd speelt tegen het al geplaatste Stade Rennais. Gaan de Arnhemmers dus vol op de aanval tegen Mura? Letsch: "Nee, dat zou dom zijn."