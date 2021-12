Amalia over nieuwe fase: 'We wisten al 18 jaar dat dit zou gebeuren'

Prinses Amalia vond vandaag "een enorm spannende dag". "Het is een nieuwe fase, dat besef ik", zei de 18-jarige kroonprinses op een persconferentie nadat ze officieel was 'binnengeleid' in de Raad van State. "En die ziet er net iets anders uit dan die van mijn leeftijdsgenoten. Maar dat wisten we al achttien jaar, dat dat zou gebeuren." Amalia is gisteren 18 geworden en dat betekent dat ze automatisch zitting heeft in de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering en de hoogste bestuursrechter van Nederland. Toen ze daar vanmiddag in een 'buitengewone vergadering' werd binnengeleid, zei ze dat ze nog veel kan leren. "Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter." De kroonprinses citeerde in dit verband prinses Beatrix, die in 1956 werd binnengeleid in de Raad van State. Amalia sprak de woorden van haar grootmoeder naar eigen zeggen "vol overtuiging" na: "Nog zeer lange tijd, leden van de Raad van State, zal ik mij beschouwen als uw leerling. Ik zal bewust van mijn verantwoordelijkheid trachten een goede leerling te zijn." Bekijk hieronder de toespraak van prinses Amalia:

Amalia begon haar toespraak met een kwinkslag naar haar vader, koning Willem-Alexander, die formeel voorzitter is van de Raad van State en haar vandaag introduceerde. "Dank u wel voorzitter, als ik u voor één keer zo mag noemen." Fascinerende leerschool Ook Willem-Alexander hield een korte toespraak in de balzaal van Paleis Kneuterdijk, het Haagse paleis waar de ceremonie plaatsvond. Daarin sprak hij zijn oudste dochter direct toe. "Gisteren vierden wij je 18e verjaardag. Onze Grondwet bepaalt dat je na het bereiken van die leeftijd zitting hebt in deze raad. Dat gaat automatisch. Maar het is geen automatisme", aldus de koning. Willem-Alexander refereerde ook aan zijn eigen ervaringen met de raad, volgens hem een "fascinerende en veelkleurige leerschool" die zijn horizon heeft verbreed en waaraan hij warme herinneringen heeft. "Het is een persoonlijke verbinding die je de kans geeft om meer inzicht te krijgen in de vraagstukken die belangrijk zijn voor de toekomst van ons land." Zelf werd Willem-Alexander op 3 juli 1985 binnengeleid in de Raad van State, iets meer dan twee maanden na zijn 18e verjaardag. Zijn moeder, prinses Beatrix, maakte in 1956 haar intrede:

Dat Amalia nu van rechtswege zitting heeft in de Raad van State, is haar eerste officiële functie als kroonprinces. Die functie is vooral ceremonieel van aard: weliswaar kan Amalia iedere woensdagmiddag deelnemen aan vergaderingen van de Afdeling advisering, maar ze heeft geen stemrecht. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft de kroonprinses, net als haar moeder Máxima en koning Willem-Alexander, in de praktijk geen inhoudelijke betrokkenheid. Koningin Máxima heeft sinds oktober 2004 zitting in de Raad van State en de Afdeling advisering. De dagelijkse leiding van de Raad is in handen van de vicepresident, Thom de Graaf. Eerst studeren Door deel te nemen aan de vergaderingen van de Afdeling advisering kan Amalia kennis opdoen over staatsrecht en wetgeving. Die onderwerpen kunnen haar later van pas komen als ze haar vader opvolgt als staatshoofd. Zelf hoopt ze overigens dat het nog even duurt voordat het zover is. "Ik hoop dat ik het een tijdje voor me uit kan schuiven, hè papa?" vroeg ze retorisch aan Willem-Alexander op de persconferentie na de ceremonie. "Maar voor de rest hoop ik dat als de dag aanbreekt dat ik het ambt op me moet nemen, dat ik er dan klaar voor ben." De kroonprinses zal pas na haar huidige tussenjaar en studie vergaderingen van de Raad van State gaan bijwonen. Haar vader deed dat ook pas na zijn studententijd en militaire dienst.