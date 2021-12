Britse regering in grote verlegenheid na gelekte video over kerstborrel

De regering van de Britse premier Johnson ligt onder vuur door een gelekte video over een vermeende kerstborrel, die vorig jaar zou zijn gehouden gehouden op 10 Downing Street. In de video is te zien hoe de toenmalige woordvoerder Allegra Stratton op een grappende manier een persconferentie over de kerstborrel voorbereidt.

Volgens anonieme bronnen waren er tientallen mensen aanwezig, terwijl in die tijd niet meer dan twee mensen bij elkaar mochten komen, tenzij het strikt noodzakelijk was voor werk. Een bron van de krant Daily Mirror noemt de bijeenkomst een "covid-nachtmerrie" met veel alcohol.

Johnson zei in het Lagerhuis dat hem was verzekerd dat er geen kerstborrel was. Ook bood hij zijn excuses aan voor de video. Hij was naar eigen zeggen ook woedend toen hij de clip zag. Johnson zei dat de onderste steen boven moet komen en dat eventuele verantwoordelijke sancties kunnen verwachten.

Kaas en wijn

De video werd recent gelekt aan televisiezender ITV; de beelden laten zien hoe Stratton oefent voor moeilijke vragen van de pers. Een adviseur van Johnson oppert een oefenvraag: "Ik heb op Twitter gezien dat er vrijdagavond een kerstborrel op Downing Street was, heeft u die berichten gezien?" Ze suggereert onder meer lachend om de borrel "gewoon kaas en wijn" en een "werkoverleg zonder onderlinge afstand" te noemen. Er zijn al langer geruchten over de vermeende kerstborrel, maar sinds een aantal weken komt er steeds meer informatie aan het licht.

"Het was geen feest, gewoon kaas en wijn":