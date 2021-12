'België gaat toch geen Nederlandse coronatests verwerken'

Er gaan toch geen coronatests die in Nederland zijn afgenomen naar België om daar geanalyseerd te worden. Dat meldt het laboratoriumbedrijf Unilabs op basis van een brief van de Dienst Testen van het ministerie van Volksgezondheid. Nieuwsuur heeft de brief ingezien.

De tests werden onlangs in een Europese aanbestedingsprocedure gegund aan het Belgische Synlab. Maar dat bedrijf is nu uitgesloten van de klus vanwege het ontbreken van documenten, zo blijkt uit de brief.

Twee megalabs

Begin november ontstond kritiek op de verdeling van de tests. Op dit moment worden coronatests die GGD's afnemen in veel verschillende labs verwerkt. De afgelopen tijd zijn twee nieuwe labs gebouwd, waarvan een door Unilabs, om snel grote hoeveelheden tests te kunnen analyseren. Maar die splinternieuwe megalabs vielen bij de aanbesteding buiten de boot. In plaats daarvan zouden veel tests naar België gaan voor de analyse.

Verschillende Nederlandse labs spanden hierop een rechtszaak aan tegen het ministerie van Volksgezondheid. Ze zijn het ook niet eens met de verdeling van tests over laboratoria binnen Nederland.

Het ministerie bevestigt dat er vijf laboratoria zijn die de aanbesteding hadden gewonnen maar daarna niet de benodigde documenten konden aanleveren. Andere laboratoria krijgen nu dus de voorlopige gunningen. Het ministerie wil geen specifieke namen noemen, maar uit de brief blijkt dat Unilabs er één van is.

"We zijn blij dat we alsnog een kans krijgen om bij te dragen", zegt woordvoerder Wim Knol van Unilabs. "We zijn de afgelopen weken keihard bezig geweest om op te schalen om de GGD's te helpen. Het was erg jammer geweest als onze grote capaciteit niet zou worden ingezet vanwege een aanbesteding."

Synlab heeft nog niet gereageerd op vragen.

Versnippering

Het kort geding dat is aangespannen dient op 23 december. Inzet is de verdeling van tests in Nederland, die volgens de laboratoria niet bijdraagt aan een snel en efficiënt testsysteem omdat relatief veel tests door kleine ziekenhuislaboratoria worden gedaan.

Knol: "We willen graag in gesprek met de minister om het te hebben over een bestendig systeem zonder versnippering over de labs. Daarin moeten grote systeemlabs snel en grootschalig kunnen testen en regionaal kleinere laboratoria de reguliere zorg bedienen."

Vorig jaar bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat het ministerie bewust koos voor het verdelen van coronatests over veel verschillende kleine laboratoria. De capaciteit van grote laboratoria bleef onbenut.

In het begin van de corona-uitbraak bleven duizenden coronatests op de plank liggen: