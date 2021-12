Verstappen blikt vooruit op apotheose: 'Alles geven voor de titel'

Komende zondag kan Max Verstappen als eerste Nederlander wereldkampioen in de Formule 1 worden. Als hij bij de apotheose in Abu Dhabi vóór zijn grote rivaal Lewis Hamilton eindigt, of als beide coureurs uitvallen, is de titel voor Verstappen.

"We staan gelijk in punten en we zullen als team alles geven om het kampioenschap binnen te halen", zei Verstappen in zijn eerste vooruitblik op de finale in Abu Dhabi. "Het wordt een opwindende race en we willen het seizoen op de allerbeste manier eindigen."

Aanpassingen aan circuit

Vorig seizoen leidde Verstappen de race in Abu Dhabi van start tot finish en werd Hamilton derde. Maar toen had de Brit de wereldtitel al een maand op zak. Dit seizoen draait alles om de afsluitende race en bovendien is het circuit op een aantal plaatsen aangepast.

"Er zijn een paar wijzingen geweest en de baan is daardoor veel sneller geworden", aldus Verstappen. "Het wordt heel interessant om te zien wat de gevolgen daarvan zijn voor de afstelling van de auto."