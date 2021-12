Barça vecht voor laatste kans: eindigt Champions League na 21 jaar in herfst?

Vanavond heeft Barcelona een stunt nodig tegen het soevereine Bayern om een vernedering als die van 21 jaar geleden te voorkomen. Dit keer staat Xavi niet op het veld, maar langs de lijn als trainer. "Of we een wonder nodig hebben? Zo zie ik het niet. Barcelona kan van iedereen winnen.'

Ondanks de ruime zege was het een avond die Cocu en Xavi het liefst zo snel mogelijk vergeten. Omdat concurrenten Leeds United en AC Milan die avond namelijk gelijkspeelden, was de 5-0 zege slechts voor de statistieken. Het was de laatste keer dat Barcelona niet overwinterde in de Champions League.

Slechts tien minuten had Phillip Cocu nodig om tot scoren te komen, die woensdagavond 8 november 2000 in Camp Nou. De middenvelder gleed een doorgekopte corner binnen bij de tweede paal en zette Barcelona daarmee op het spoor van een 5-0 zege op het Turkse Besiktas.

Een jaar later leidde Rijkaard de club naar de landstitel, weer een jaar later (2006) won Barcelona de Champions League.

In de afgelopen 20 jaar kwam het maar een keer voor dat Barcelona geen Champions League speelde. In het seizoen 2003/04, het eerste seizoen van trainer Frank Rijkaard, was de Catalaanse trots veroordeeld tot de UEFA Cup. Daarin was Celtic in de achtste finales te sterk.

"We kunnen geschiedenis schrijven", bekeek Xavi het van de positieve kant. "Het zou de eerste zege van Barcelona in München zijn. Maar we spelen tegen een van de sterkste rivalen die je op dit moment kunt treffen. Bayern is een van de beste teams ter wereld."

"Wie zijn best doet en tot het einde hard is blijven werken, is nooit een mislukking", aldus Xavi. "Als het morgen gebeurt, zullen we daarover praten. Nu denk ik echter nog helemaal niet aan een vervolg in de Europa League. We hebben onze kansen op de volgende ronde in eigen hand en gaan er alles aan doen om te winnen."

'Met het mes tussen de tanden'

Verdediger Gerard Piqué speelde in zijn lange loopbaan nog nooit op een niveau onder de Champions League. Dat wil hij ook nu koste wat kost voorkomen. "We moeten met het mes tussen de tanden het veld op", zei Piqué. "En we moeten het voetbal spelen waar we al jaren om bekend staan."

"De liefde voor je club blijkt in slechte tijden, als de club en het elftal het zwaar hebben", besloot de routinier. "We kunnen het tij keren."