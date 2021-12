Vaandeldrager van Rembrandt waarschijnlijk naar Nederland

De Nederlandse staat trekt 150 miljoen euro uit voor de aankoop van De Vaandeldrager van Rembrandt. Daarmee komt het topstuk waarschijnlijk naar Nederland. Ook de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum Fonds betalen mee.

De Vaandeldrager is nu nog in handen van de Franse bankiersfamilie Rothschild. Gisteren werd al bekend dat de Franse regering afziet van de aankoop en een exportlicentie wil afgeven. Het Rijksmuseum liet daarop weten alles op alles te willen zetten om het schilderij te verkrijgen, maar niet over voldoende geld te beschikken.

'Pas als het schilderij hier is gaan we juichen'

Nu blijkt dat het kabinet ondertussen al bezig was met de voorbereidingen. Afgelopen weekend zijn de fractievoorzitters in de Tweede Kamer in vertrouwen geïnformeerd over het voornemen om er 150 miljoen euro voor uit te trekken. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Cultuur is er goede hoop op brede Kamersteun.

Ook Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits heeft goede hoop. Hij noemt het fantastisch dat de staat zich ervoor wil inzetten. "Maar we moeten eerst zien, dan geloven", zegt hij op NPO Radio 1. "Pas als het schilderij hier is gaan we juichen, maar het ziet er goed naar uit."

Hij vindt dat het schilderij in Nederland thuishoort omdat het "zo diep met de Nederlandse geschiedenis is verbonden en omdat Rembrandt een van de beroemdste schilders van Nederland is, die tot de absolute top behoort".

In 2019 hing het stuk - het belangrijkste werk van Rembrandt dat nog in particuliere handen is - op een expositie in het Rijksmuseum. Toen werd de waarde geschat op 165 miljoen euro. De Vereniging Rembrandt draagt 15 miljoen euro bij, het Rijksmuseum Fonds 10 miljoen en de Nederlandse staat zal 150 miljoen neerleggen, waarvan 19 miljoen afkomstig is uit het museaal Aankoopfonds.

Als de aankoop lukt, zal De Vaandeldrager op tournee door Nederland gaan en in alle provincies worden getoond. Uiteindelijk zal het een plek krijgen in de eregalerij van het Rijksmuseum.

Volgens demissionair minister Van Engelshoven is het belangrijk om het schilderij aan te kopen: