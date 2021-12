Götze en Max terug bij PSV voor Europese kraker tegen Real Sociedad

PSV kan in het beslissende Europa League-groepsduel met Real Sociedad beschikken over Mario Götze en Philipp Max. Beide Duitsers zijn weer fit en meegereisd met de PSV-selectie naar Spanje.

De geblesseerde Davy Pröpper is nog niet van de partij, net als Eran Zahavi en Ryan Thomas.

Götze ontbrak zaterdag in de eredivisiewedstrijd tegen FC Utrecht vanwege rugklachten, maar is voldoende hersteld. Max was de afgelopen vier wedstrijden absent vanwege een coronabesmetting, maar is nu ook weer fit.