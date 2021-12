Australian Open kondigt komst Djokovic aan, of hij nou gevaccineerd is of niet

Hoewel Djokovic dus toch van de partij is, blijft het onduidelijk of hij zelf zijn prikken heeft gehaald. De Serviër zou namelijk ook met succes een beroep gedaan kunnen hebben op zijn recht van privacy, waardoor hij van een dispensatieregeling voor uitzonderlijke gevallen gebruik heeft kunnen maken.

Na een maandenlange soap kondigt de Australian Open de komst van Novak Djokovic aan. De beste tennisser van dit moment twijfelde lang over deelname aan het eerste grote tennistoernooi van 2022, vanwege de strenge regels in coronatijd.

Djokovic geeft het toernooi natuurlijk veel meer cachet. Bovendien jaagt de titelverdediger op zijn tiende zege in Melbourne en zijn 21ste grandslamzege, een record in het mannentennis. Dat laatste geldt ook voor Rafael Nadal. Voor de geblesseerde Roger Federer komt het evenement nog te vroeg.

Toernooi voor Williams te vroeg

Bij de vrouwen moet Serena Williams nog even wachten op haar kans om de 24 titels van Margaret Court te evenaren. Op advies van haar medische team laat ze deze editie schieten, omdat ze nog niet helemaal fit is.

Ashleigh Barty is wel weer opgeladen, nadat ze zich na een vroege uitschakeling op de US Open in september een tijd niet meer op de baan had vertoond. De Australische nummer één van de wereld voert bij de vrouwen de plaatsingslijst aan.

De Australian Open beginnen pas over een kleine zes weken, op 17 januari. Desondanks is de organisatie al stellig in zijn aankondiging: 'Barty en Djokovic zijn de headliners van onze geweldige deelnemersvelden.'