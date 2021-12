GP van Zandvoort komende drie jaar live te zien bij de NOS

De Grand Prix van Zandvoort is de komende drie jaar live bij de NOS te zien. Op televisie, maar ook online. Dit is onderdeel van een overeenkomst die de NOS heeft gesloten met rechtenhouder Nordic Entertainment Group (NENT). De volgende editie van de Dutch Grand Prix is op 4 september 2022. Ook heeft de NOS het recht bemachtigd om in het nieuwe Formule 1-seizoen drie minuten van de kwalificatie en een ruime samenvatting - maximaal 15 minuten - van iedere Grand Prix uit te zenden. Apart programma De samenvattingen zijn samen met interviews, analyses en achtergronden vanaf volgend seizoen te zien in een apart programma over de Formule 1 bij de NOS, zondag tussen 17.15 en 18.00 uur - of later op de avond bij een late race - op NPO 1. Ook via Ziggo Sport had de NOS dit jaar een sublicentie voor het uitzenden van de samenvattingen. De Formule 1 keerde afgelopen jaar na een afwezigheid van 36 jaar terug in Nederland. Max Verstappen kroonde zich tot winnaar van de race. Zo'n 100.000 bezoekers kwamen op het evenement in de Noord-Hollandse duinen af.

Max Verstappen raast voorbij de hoofdtribune in Zandvoort - ANP

"We zijn blij met deze uitkomst", zegt Gerard Timmer, algemeen directeur bij de NOS. "Met dit rechtenpakket, met ruime samenvattingen van alle races en de Grand Prix van Zandvoort live, is de Formule 1 voor iedereen in Nederland toegankelijk en bereikbaar. Dat is winst voor de sport, het Nederlandse publiek en voor de publieke omroep." Maarten Nooter, hoofdredacteur NOS Sport: "De Formule 1 is journalistiek zeer interessant en past daarom prima in ons brede pakket van topsport. Dat was al zo, maar vanaf 2022 kunnen we meer doen. Ruimere samenvattingen, meer verhalen, een speciaal programma en de race op Zandvoort, dat echt een nationaal evenement is, zelfs live."

De Nordic Entertaiment Group (NENT) zendt de komende seizoenen alle Formule 1-races live uit via de onlinestreamingsdienst Viaplay, dat een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met telecomconcern KPN en VodafoneZiggo. Wie via deze kabelaanbieders naar de Formule 1 wil kijken, moet volgend jaar 13,99 euro per maand betalen. Spannende ontknoping Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn op dit moment in een zenuwslopende strijd verwikkeld om de wereldtitel. Beide coureurs hebben met nog een allesbeslissende race te gaan (zondag in Abu Dhabi) evenveel punten. Als beide coureurs zondag geen punten pakken, is Verstappen de nieuwe kampioen op basis van het aantal overwinningen dit seizoen (9 om 8).