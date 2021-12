Illegaal vuurwerk wordt steeds zwaarder: 'Cobra 6 is nu een kleintje'

In dit illegale vuurwerk zit vaak flitspoeder, wat als knallading vele malen krachtiger en ontstekingsgevoeliger is dan buskruit. "We zien nu steeds meer zwaar knalvuurwerk dat honderd tot enkele honderden grammen flitspoeder bevat. Dit zijn hoeveelheden die bij ontploffing tot dodelijk letsel kan leiden", zegt Rikus Woortmeijer van het NFI.

Volgens Jack Sijm, specialist milieucriminaliteit bij de politie, gaat dat niet meer om onschuldig vuurwerk. "Het is in feite echt een levensgevaarlijke bom." Sijm ziet het ieder jaar wel een paar keer goed misgaan: "Woningen verwoest, een hand eraf, gehoorschade, soms ook posttraumatische stress of zelfs dodelijk letsel".

Vuurwerk dat meerdere grammen flitspoeder bevat, kan massaexplosief reageren. Dat betekent dat wanneer er een stuk vuurwerk in een opslag explodeert, de gehele voorraad in een grote explosie ontploft. Dat zou snel fataal kunnen zijn, als het bijvoorbeeld onder een bed ligt. "En we treffen het op de gekste plaatsen aan. We hebben zelfs eens gezien dat het in een wiegje van een baby'tje was verstopt", zegt Sijm.

Het kan ook gevolgen hebben voor de woonsituatie. Sijm legt uit dat niet veel mensen weten dat er met een illegale vuurwerkopslag huur- of hypotheekvoorwaarden geschonden kunnen worden. "Dat kan dan ook leiden tot een huisuitzetting", zegt hij.

Vooral kinderen onderschatten vaak het gevaar van illegaal vuurwerk. Sijm: "Wij willen daarom voorkomen dat de jeugd het mee naar huis neemt en opslaat".