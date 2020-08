KNVB-verzoek moet quarantaine voor Oranje-internationals voorkomen

Voetbalbond KNVB heeft bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevraagd om een uitzondering van de quarantainemaatregelen voor de spelers die begin september met Oranje in actie komen in de Nations League. Ook voor de vrouwen zou het moeten gelden, zij spelen op 18 september in en tegen Rusland.

De KNVB wil zo voorkomen dat internationals die spelen bij een buitenlandse club in een gebied waar code oranje geldt, bij aankomst in Nederland in quarantaine moeten. Zo zou bijvoorbeeld Frenkie de Jong, speler van FC Barcelona, tien dagen thuis moeten blijven.

De bond benadrukt dat de spelers uitvoerig worden getest voor en na wedstrijden en ook zoveel mogelijk gëisoleerd worden, door te reizen met chartervliegtuigen en te verblijven in afgesloten hotels.

Het verzoek aan VWS moet ertoe leiden dat interim-bondscoach Dwight Lodeweges tijdens de interlands tegen Polen (4 september) en Italië (7 september) over een zo sterk mogelijke selectie kan beschikken.

In veel landen geldt uitzondering al

De KNVB volgt met het verzoek overigens een advies van de UEFA. De Europese voetbalbond raadde de nationale bonden woensdag in een videobijeenkomst aan om een dergelijk verzoek te doen aan de nationale overheden.

In dertig van de 55 landen die bij de UEFA aangesloten zijn, heeft de regering al een versoepeling van de quarantaineregels voor de internationals toegezegd. De meeste grote voetballanden zitten hierbij.