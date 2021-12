Politie stopt project rond screenen asielzoekers vanwege privacyschending

De politie heeft een project stilgelegd waarin telefoongegevens van asielzoekers werden vergeleken met strafrechtelijke informatie. Het project is niet in lijn met de privacywet AVG, zegt de politie tegen NRC.

De krant schrijft dat het gaat om het proefproject met de naam 'Athene', dat in 2016 werd opgestart nadat premier Rutte de Kamer had beloofd asielzoekers strenger te screenen na de aanslagen in Parijs.

Uitlezen van telefoons

In het project werden jarenlang de telefoons van asielzoekers na hun asielaanvraag doorzocht op verdachte zaken, zoals nummers van mensensmokkelaars. Als dergelijke informatie werd aangetroffen, werd de telefoon in beslag genomen en de data op de mobiel gekopieerd.

Die gegevens werden door de politie naast informatie uit strafzaken gelegd, om zo andere onderzoeken verder te helpen. Maar recent kwam die methode dus niet door een toets van de sinds 2018 geldende privacywet. Daarvoor kon de werkwijze wel door de beugel op basis van de wet, zegt de politie tegen NRC.

Verder laat de politie aan de krant weten door te gaan met het handmatig controleren en uitlezen van telefoons van asielzoekers, omdat daar wel een juridische basis voor is.