Minder huishoudens onder armoedegrens in 2020, ondanks corona

In 2020 is het percentage huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens verder gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het ging vorig jaar om 6,8 procent van de huishoudens, in 2019 was dat nog 7,5 procent van alle huishoudens in Nederland. Het percentage daalt al sinds 2014.

"Ook in 2020, het eerste jaar van de pandemie die gepaard ging met een forse economische terugval maar werd gestut door een omvangrijk pakket aan steunmaatregelen, daalde het armoederisico verder", schrijft het CBS.

Zowel onder huishoudens in het algemeen als onder werkenden en minderjarige kinderen daalde de armoede. Ook waren er minder huishoudens die langdurig (minstens vier jaar op rij) onder de armoedegrens zitten.

513.000 huishoudens

In totaal waren er 513.000 huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Omdat er veel discussie is over wat armoede precies is, wil het CBS niet zeggen dat deze mensen allemaal in armoede leven, maar dat er bij deze huishoudens een risico op armoede is. Daarom heeft het CBS het ook over de lage-inkomensgrens, in de volksmond wordt gesproken van de armoedegrens.

De grens wordt jaarlijks aangepast aan de prijsontwikkelingen; in 2020 was dat 1100 euro per maand voor een alleenstaande, 1550 voor een koppel, 2110 voor een stel met twee kinderen en 1680 euro voor een eenoudergezin.

Volgens het CBS kampen vooral eenoudergezinnen, alleenstaanden tot de AOW-leeftijd, huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond, bijstandsontvangers en laagopgeleiden met een relatief hoog risico op armoede.