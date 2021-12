Schoppen, slaan en theater: Atlético Madrid knokt zich naar achtste finales

Dat Atlético Madrid de ultieme vechtmachine op het voetbalveld is, zal niemand verbazen. Vanavond bleek dat opnieuw. In een gevecht op leven en dood in Estadio do Dragão was de ploeg van Diego Simeone de mindere van FC Porto, maar trok toch aan het langste eind. De Spaanse ploeg won met 3-1 dankzij treffers van Antoine Griezmann en Ángel Correa en vergezelt Liverpool in de achtste finales van de Champions League. FC Porto gaat verder in de tussenronde van de Europa League. Suárez in tranen Binnen een kwartier kreeg de ploeg van Simeone al een opdoffer te verwerken toen Luis Suárez geblesseerd naar de kant moest. Terwijl Matheus Cunha zijn plaats innam, barstte de Uruguayaan in tranen uit op de bank. Ook zonder Suárez was de eerste grote kans voor Atlético. Na een knappe dribbel van Carrasco, schoot Lemar van dichtbij op doelman Diogo Costa en ook Griezmann wist de in Zwitserland geboren Portugees niet te passeren. Daarna drukte Porto de tegenstander met de rug tegen de muur. Luis Díaz dwong doelman Jan Oblak tot een knappe reflex en Mehdi Taremi wist de rebound net niet binnen te prikken.

Luis Suárez in tranen op de bank van Atlético na zijn vroege blessure tegen FC Porto. - Pro Shots

Na rust kreeg de Iraniër Taremi twee enorme kansen om Porto op voorsprong te schieten, maar telkens vond hij Oblak op zijn weg. De openingstreffer van Porto kon niet uitblijven, maar de treffer viel aan de andere kant. Een zeldzame hoekschop van Atlético werd verlengd door Taremi en bij de tweede paal stond Griezmann om zijn 29ste Champions League-treffer binnen te schuiven. Pepe hield Porto daarna in de wedstrijd door een fraai stiftje van Cunha van de lijn te halen, waarna Koke het probeerde met een artistiek hakje. Zijn inzet verdween naast het doel.

Stoppen slaan door Daarna sloegen de stoppen door bij Atlético-aanvaller Carrasco. De Belg griste de bal uit handen van trainer Sergio Conçeiçao die zijn ploeg snel wilde laten ingooien, kreeg het vervolgens aan de stok met Otavio en mocht direct inrukken omdat hij een klap uitdeelde.

Nog voordat Porto kon profiteren van de numerieke meerderheid, was het alweer 10 tegen 10. Porto-invaller Wendel, net negen minuten in het veld, kon inrukken, na een opstootje langs de zijlijn. De Braziliaan gaf een duw aan Cunha, die theatraal naar de grond ging. Atlético speelde de wedstrijd daarna professioneel uit en zag Correa en Rodrigo De Paul in de laatste minuten ook nog 2-0 en 3-0 maken. Diep in blessuretijd maakte Sergio Oliveira nog 3-1 uit een strafschop, maar dat was slechts een doekje voor het bloeden.

AC Milan laat het liggen tegen B-ploeg Liverpool Voor Porto resteert de Europa League, waarin het wel eerst een tussenronde moet overleven tegen een van de nummers twee in dat toernooi. Ook complete uitschakeling zat erin, maar AC Milan wist een vroege voorsprong niet vast te houden tegen een B-ploeg van Liverpool. Uitgerekend de Engelse verdediger Fikayo Tomori tekende voor de 1-0 voor Milan. Hij was attent toen Alisson den hoekschop van Junior Messias niet goed verwerkte en tikte van dichtbij binnen.

Fikayo Tomori kan zijn geluk niet op na zijn openingstreffer voor AC Milan tegen Liverpool. - Pro Shots

Liverpool maakte niet veel indruk, maar kwam toch op gelijke hoogte. Doelman Mike Maignan wist een schot van Alex Oxlade-Chamberlain niet goed te verwerken en Salah profiteerde: 1-1. Na rust wuifde arbiter Danny Makkelie de roep om een strafschop weg, nadat Franck Kessié in de zestien meter een zet had gekregen van oud-Willem II'er Kostas Tsimikas. Kort daarna viel de treffer aan de andere kant. Mané kreeg opeens vrij baan na een foutje van Tomori, maar zag zijn inzet gestopt worden. In de rebound kopte Divock Origi de bal alsnog in het doel: 1-2.

Eindstand groep B Champions League - NOS

Liverpool beëindigt de groepsfase zodoende - net als Ajax - met zes zeges in zes duels.

Real Madrid wint prestigestrijd In groep D was alles al beslist en streden Real Madrid en Internazionale alleen nog om de groepswinst. De eerste serieuze doelpoging van de wedstrijd leverde meteen een treffer op: Toni Kroos schoot van een meter of twintig zuiver in de verre hoek. Rodrygo, die in Milaan vlak voor tijd de enige treffer maakte, schoot kort voor rust op de paal. Na rust liet Nicolo Barella zich langs de lijn uit de tent lokken door Militao: de Italiaans international maakte een slaande beweging en kreeg een rode kaart. Het hoogtepunt van de tweede helft was de schitterende treffer van Marco Asensio. Hij schoot vanuit een moeilijke hoek via de binnenkant van de paal raak: 2-0. Het beste nieuws vanuit Nederlands perspectief was dat Stefan de Vrij weer op de reservebank zat bij de Italiaanse kampioen. De verdediger stond vijf duels buitenspel sinds hij bij Oranje geblesseerd raakte in de slotfase van het WK-kwalificatieduel met Montenegro.

Eindstand groep D Champions League - NOS

FC Sheriff was al zeker van een vervolg in de Europa League en bekroonde dat met een punt in het slotduel met Sjachtar Donetsk. De Oekraïners waren veel beter, maar kregen in de 93ste minuut alsnog het deksel op de neus: 1-1.

Club Brugge weer hard onderuit, Leipzig stunt Eerder op de avond greep RB Leipzig dankzij een knappe 2-1 zege op Manchester City de derde plaats in groep E. De Duitsers vervolgen hun weg in de Europa League. Dominik Szoboszlai en André Silva hielpen de Duitsers aan een 2-0 voorsprong op de Engelsen, die al zeker waren van de groepswinst. Riyad Mahrez bracht de spanning nog terug, maar die spanning ebde weg toen Kyle Walker in de slotfase de rode kaart kreeg.

Kylian Mbappé was net als Lionel Messi goed voor twee goals tegen Club Brugge. - EPA

Voor Club Brugge, dat verrassend sterk begon met een remise tegen Paris Saint-Germain en een zege op RB Leipzig, eindigde de Champions League-campagne in een sof. Op bezoek bij Paris Saint-Germain leed de kampioen van België de vierde nederlaag op rij met vier of meer tegentreffers: 4-1. Binnen tien minuten stond PSG al met 2-0 voor dankzij Kylian Mbappé. Met zijn eerste treffer verdrong Mbappé (22 jaar en 352 dagen) ploeggenoot Lionel Messi als jongste speler met 30 treffers in het miljoenenbal. Ook Messi liet zich gelden met twee treffers: voor rust schoot hij van afstand raak en een kwartier voor tijd benutte hij een strafschop.