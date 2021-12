Ajax zegeviert ook in laatste groepswedstrijd; 4-2 winst op Sporting Portugal

Ajax, zonder aanvoerder Dusan Tadic, drukte de jonge Portugese ploeg vanaf het eerste fluitsignaal terug op eigen helft en na zeven minuten spelen was het al raak. Scheidsrechter Davide Massa wees naar de stip, nadat Daniel Braganca op de enkel van Sébastien Haller was gaan staan.

In de laatste groepswedstrijd stond er niks meer op het spel voor zowel Ajax als Sporting Portugal. Beide clubs waren op voorhand al zeker van overwintering in de Champions League en de groepswinst kon Ajax al niet meer ontgaan. Sporting-trainer Rúben Amorim stuurde dan ook een B-team het veld in.

Real Madrid overwinterde in de seizoenen 2011/2012 en 2014/2015 zonder verliespunten. AC Milan (1992/93), Paris Saint-Germain (1994/95), Spartak Moskou (1995/96), Barcelona (2002/03) en Bayern München (2019/20) haalden eenmaal de volle score van 18 punten in de groepsfase.

🔥 - @AFCAjax ' Sébastien Haller🇨🇮 is the 2nd player to score in all 6 Champions League (first) group stage matches in a single season, after Cristiano Ronaldo for Real Madrid in 2017/18. #ajaspo #UCL pic.twitter.com/HrDIjc9Nnn

Haller schaarde zich met zijn doelpunt tegen Sporting in een select gezelschap. Het was zijn tiende treffer van dit Champions League-seizoen en slechts vier spelers presteerden dat ook in de groepsfase: Cristiano Ronaldo (11 voor Real Madrid in 2015/16), Lionel Messi (10 voor Barcelona in 2016/17) en Robert Lewandowski (10 voor Bayern München in 2019/20).

Gelijkmaker Sporting

De vroege 1-0 van Ajax betekende echter niet dat de Amsterdammers een makkelijke avond tegemoet gingen. Een kwartier later lag de gelijkmaker namelijk al in het doel. Nuno Santos liep zich vrij uit de rug van Perr Schuurs en volleerde een voorzet van Tabata fraai voorbij Remko Pasveer.

Vlak voor rust probeerde Ajax een nieuwe voorsprong te forceren. Doelman Virgínia had een aantal knappe reddingen in huis op schoten van Antony en Lisandro Martínez, maar op een volgende inzet van Antony had hij geen antwoord. De Braziliaan stuurde zowel de verdedigers als de keeper van Sporting het bos in en schoot bekeken raak.