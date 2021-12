Handbalsters spelen bij eerste test op WK gelijk tegen Zweden: 'Blij met een punt'

Handbalsters spelen na moeizaam begin gelijk tegen Zweden op WK - NOS

Oranje begon het wereldkampioenschap in Spanje vorige week met recordzeges tegen handbaldwergen Puerto Rico (55-15) en Oezbekistan (58-17). Daardoor was de ploeg al zeker van de volgende ronde. Toch was het laatste pouleduel met Zweden nog van groot belang. Keepster Tess Wester noemde de wedstrijd "een kleine finale", omdat de punten worden meegenomen naar de hoofdronde. Bij een nederlaag tegen Zweden zou het bereiken van de knock-outfase al een lastige opgave worden. Aan het gelijkspel hebben beide landen even weinig of veel. Dankzij een beter doelsaldo is Oranje wel als groepswinnaar door. Moeizaam begin De ploeg van bondscoach Monique Tijsterman begon moeizaam aan het cruciale duel in Torrevieja.

Tess Wester op de grond - Orange Pictures

Zweden vond opvallend makkelijk de ruimte achter de Nederlandse verdediging, terwijl de titelhouder zich keer op keer vastspeelde op het blauw-gele verdedigingsblok. En terwijl de Zweden vaak aan een halve kans genoeg leken te hebben, was de Nederlandse ploeg een stuk minder effectief in de afronding. Zweden, dat het bij de Olympische Spelen in Tokio tot de halve finales schopte, breidde de voorsprong in die sterke beginfase uit naar maximaal vijf punten. In aanloop naar de rust schakelde Oranje om naar een offensievere verdediging en die tactische wijziging pakte goed uit. Daardoor was de achterstand in de pauze te overzien: 18-17.

Danick Snelder haalt uit tegen Zweden - Orange Pictures

Meteen na rust maakte Lois Abbingh voor het eerst gelijk, maar daarna waren het de Zweden die toch weer een marge van twee punten wisten op te bouwen - ook omdat Oranje slordig bleef in de afwerking. Dione Housheer had haar vizier wel op scherp staan en na enkele reddingen van Wester werd het gat gedicht, waarna Debbie Bont Oranje voor het eerst op voorsprong schoot (27-26). In de spannende slotfase ging het daarna lang gelijkop. Eén minuut voor tijd stond het 31-31. Zweden had de bal, maar kwam niet meer tot een schot. 'Hadden ook kunnen verliezen' Het gelijkspel zorgde na de wedstrijd voor gemengde gevoelens bij de speelsters. "Ik denk dat we blij mogen zijn met een punt. We hadden uiteindelijk kunnen winnen, maar als je kijkt naar het begin hadden we ook kunnen verliezen", reageerde Wester. Bekijk hieronder de interviews met Tess Wester, Dione Housheer en Danick Snelder.