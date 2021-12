Benoot maakt na ontbonden contract bij DSM de overstap naar Jumbo-Visma

We've got an announcement to make!🔔 Welcome to our team @TiesjBenoot ⚫️🟡 Read more⤵️

"Tiesj versterkt onze klassieke groep rondom Wout van Aert en zal ook een voorname rol in de etappekoersen krijgen", legt sportief directeur Merijn Zeeman uit. "Hij is een echte teamplayer, die oog heeft voor verbeteringen en openstaat voor nieuwe ideeën en innovaties."

De Nederlandse wielerformatie doet de afgelopen jaren met onder anderen Primoz Roglic mee om de eindoverwinning in de grote rondes en met Wout van Aert werden etappeoverwinningen gepakt. Ook in de klassiekers strijdt de geel-zwarte formatie vaak mee om de zege.

"Ik ben ervan overtuigd dat ik in dit team de beste versie van mezelf kan worden als wielrenner", voegt Benoot toe. "In de grote wedstrijden wil ik tot diep in de finale een beslissende rol kunnen spelen, zowel voor een kopman als voor mezelf als die kans zich voordoet."

Vertrek bij DSM

Benoot stapte in 2020 over van Lotto-Soudal naar Sunweb, de voorloper van DSM. In zijn eerste jaar voor de Duits-Nederlandse ploeg won hij een etappe in Parijs-Nice en finishte hij als achtste in Luik-Bastenaken-Luik. Dit jaar werd hij zevende in diezelfde Ardense klassieker. In de Tour de France moest hij afgelopen zomer opgeven wegens rugklachten.

"Afgelopen seizoen is duidelijk geworden dat Benoot niet kon waarmaken wat er van hem gevraagd werd", schrijft DSM in een verklaring. "Dat had invloed op zijn prestaties op en naast de fiets. In het belang van een positieve groepsdynamiek hebben we besloten om mee te werken aan de ontbinding van zijn contract."