Belg Benoot tekent tweejarig contract bij wielerploeg Jumbo-Visma

De wielerploeg van Jumbo-Visma heeft zich voor de komende twee jaar versterkt met Tiesj Benoot. De 27-jarige Vlaming komt over van Team DSM.

"Ik geloof dat ik mijn plafond nog niet bereikt heb", aldus de oud-winnaar van Strade Bianche. "Bij Team Jumbo-Visma denk ik die stap vooruit te kunnen zetten. De laatste jaren heb ik opgekeken naar deze ploeg. Ik ken wat jongens uit de ploeg waardoor ik wel een beetje kan inschatten hoe het eraan toegaat."

De Nederlandse wielerformatie doet de afgelopen jaren met onder anderen Primoz Roglic mee om de eindoverwinning in de grote rondes en met Wout van Aert werden etappeoverwinningen gepakt. Ook in de klassiekers strijdt de geel-zwarte formatie vaak mee om de zege.

Teamplayer

"Tiesj versterkt onze klassieke groep rondom Wout van Aert en zal ook een voorname rol in de etappekoersen krijgen", legde sportief directeur Merijn Zeeman uit. "Hij is een echte teamplayer, die oog heeft voor verbeteringen en openstaat voor nieuwe ideeën en innovaties."

"Ik ben ervan overtuigd dat ik in dit team de beste versie van mezelf kan worden als wielrenner", voegde Benoot toe. "In de grote wedstrijden wil ik tot diep in de finale een beslissende rol kunnen spelen, zowel voor een kopman als voor mezelf als die kans zich voordoet."