De Jonge: corona-reispas gaat per 1 februari verlopen zonder booster

Vanaf 1 februari is het internationale vaccinatiecertificaat alleen nog geldig als iemand op tijd een boosterprik heeft gehad. Wie negen maanden na zijn laatste vaccinatie nog geen derde prik (of voor mensen die het Janssenvaccin kregen geen tweede prik) heeft gehaald, krijgt geen QR-code meer. Volgens demissionair minister De Jonge zijn hij en zijn Europese collega's het daar vandaag in Brussel over eens geworden. De komende dagen wordt formeel de knoop doorgehakt.

De Europese Commissie wilde de nieuwe reisregels al per 10 januari in laten gaan. Nu dat hoogstwaarschijnlijk 1 februari wordt, hebben de lidstaten dus drie weken langer de tijd om boosterprikken te zetten. Nederland behoort tot de landen die het meest achterlopen met de boosters.

Volgens De Jonge is het digitaal coronacertificaat (dcc) "een goede manier om de grenzen open te houden" en daarom is het van belang dat de landen de geldigheid voor boosters afstemmen.

Samen uit, samen thuis

Verschillende EU-lidstaten hebben al aangegeven dat ze op eigen houtje de regels willen aanscherpen voor inreizigers. Zo vraagt Portugal weer van iedereen een test. De Jonge noemde dat "niet verstandig. Samen uit, samen thuis is erg belangrijk."

De minister krijgt naar eigen zeggen geen kritiek van zijn collega's op het trage boostertempo in Nederland. "We hebben ook versneld", zei hij.

De Jonge is er voorstander van om voorlopig iedereen, ook gevaccineerden die van buiten de EU naar Europa reizen, verplicht een PCR-test af te nemen. Hij heeft dat zijn ambtsgenoten voorgesteld, maar daar is nog geen overeenstemming over.