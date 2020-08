Meer bedden in Ter Apel, zodat asielzoekers niet op de grond hoeven te slapen

Asielzoekers die zich hebben aangemeld bij het Asielzoekerscentrum in Ter Apel hoeven niet meer op de grond te slapen. Nieuwe asielzoekers die aan het eind van de dag nog niet geregistreerd zijn, slapen in elk geval in een bed of op een matras.

De wachttijd voor asielzoekers is in Ter Apel de laatste maanden weer opgelopen na een flinke daling door de coronacrisis. Een deel van het personeel in Ter Apel is overgeplaatst naar andere afdelingen, waardoor er nu niet genoeg personeel meer is om het snel oplopend aantal aanvragen op te vangen. Daardoor moesten soms tientallen asielzoekers de nacht doorbrengen in een tijdelijk paviljoen zonder bed.

Bedden in het paviljoen

In het tijdelijke paviljoen zijn nu bedden neergezet, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor mensen die 's nachts binnenkomen verandert er niets. Die moeten in een wachtruimte blijven waar geen bedden zijn. Maar dat was altijd al zo geregeld.

Vluchtelingenwerk Nederland is blij met de extra slaapplaatsen, maar laat ook een waarschuwing horen. "Een matras op de grond mag natuurlijk niet ook het nieuwe normaal worden. Wie op de vlucht voor oorlog na een lange reis in Nederland aankomt heeft rust en privacy nodig. Daarom moet de capaciteit ook snel omhoog zodat iedereen dezelfde dag nog geregistreerd kan worden. En naar de gebruikelijke opvang kan."

Het ministerie zegt dat er wordt opgeschaald, maar het is niet duidelijk wanneer dat klaar is.