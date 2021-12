Filmpje lekt uit: Overmars verlengt contract bij Ajax tot 2026

Marc Overmars heeft zijn contract bij Ajax verlengd. Hij blijft tot en met 2026 directeur voetbalzaken bij de Amsterdamse club. Zijn contract liep tot 2024.

Het nieuws lekte op curieuze wijze uit: Ajax had al een filmpje klaar waarin de contractverlenging bekend werd gemaakt. Dat filmpje kwam dinsdagavond op internet terecht.

Architect

De oud-speler van Ajax is één van de architecten van het huidige succes van de Amsterdamse club. Onder zijn leiding vond Ajax weer aansluiting met de Europese subtop. De regerend kampioen verkocht de laatste 9 jaar voor meer dan 600 miljoen euro aan spelers. Daardoor groeide het eigen vermogen van Ajax naar ruim 222 miljoen euro. zo maakte de club afgelopen zomer bekend.

Hij is sinds juli 2012 werkzaam in Amsterdam. Overmars werd de afgelopen jaren vaak in verband gebracht met Europese topclubs. Hij werd eerder dit seizoen in verband gebracht met Newcastle United, dat met Saudische investeerders de Europese top wil aanvallen.

Hieronder het bewuste filmpje van Ajax over de contractverlenging: