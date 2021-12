'Good to see you', maar Biden dreigt Poetin ook met sancties om Oekraïnecrisis

In een twee uur durend videogesprek heeft de Amerikaanse president Biden tegen zijn Russische ambtgenoot Poetin zijn zorg uitgesproken over de hoog opgelopen spanningen inzake Oekraïne. Hij riep op tot een diplomatieke oplossing, maar waarschuwde ook dat de VS en zijn NAVO-bondgenoten bereid zijn tot "ingrijpende maatregelen" als Rusland overgaat tot militaire actie. Washington vreest dat Moskou een invasie plant, iets dat de Russen met klem tegenspreken. Wat Poetin hierover heeft gezegd in het videogesprek is niet bekendgemaakt. Volgens het Witte Huis is er ook gesproken over ransomware-aanvallen, het dossier Iran en andere kwesties die spelen tussen de twee grootmachten. Verder details hierover ontbreken in de persverklaring. In deze video is de start van het topoverleg te zien:

'De volgende keer spreken we elkaar weer hopelijk in het echt' - NOS

"Goed om je te zien", zei Biden aan het begin van het dialoog. Hij voegde eraan toe dat hij hoopte Poetin de volgende keer weer fysiek te kunnen spreken. "Gegroet meneer de president", reageerde Poetin. Hij ging niet in op de woorden van Biden. Het videogesprek was het eerste onderhoud sinds juli tussen beide leiders. Amerikaanse media spraken van een test voor Biden. Woordvoerders zeiden vooraf dat de presidenten zouden hameren op de 'rode lijnen': waar wat hen betreft de grenzen liggen in de crisisdreiging rond Oekraïne. 'Gaskraan dicht' Gisteren werd bijvoorbeeld duidelijk dat de VS zware economische sancties zal invoeren als Rusland daadwerkelijk overgaat tot een offensief tegen Oekraïne. Volgens Amerikaanse functionarissen is het afsluiten van de gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Duitsland en Rusland ook een optie als Moskou kiest voor een invasie. De afgelopen maanden hebben vele tienduizenden Russische militairen zich verzameld nabij de grens met het buurland. Volgens inlichtingendiensten van de VS bereidt Moskou mogelijk een invasie voor. Het Kremlin spreekt dat tegen en zegt dat het gaat om een trainingsmissie.

VS-correspondent Marieke de Vries: geen grote doorbraak verwacht "Biden heeft aan Poetin duidelijk willen maken dat dreigen met militaire acties in Oekraïne niet getolereerd wordt. En dat de VS bereid is om te reageren als dat nodig is. Gisteren heeft de president nog overleg gehad met NAVO-bondgenoten om zo als een sterk front over te komen. Terwijl er wel verschillende opvattingen zijn binnen het bondgenootschap over de houding tegenover Rusland. Bedenk maar hoe afhankelijk Europa is van Russisch gas. Zowel het Kremlin als het Witte Huis was vooraf druk bezig de verwachtingen te temperen: er moeten geen grote doorbraken worden verwacht. Het gaat meer om langetermijndiplomatie en vooral met elkaar in gesprek blijven."